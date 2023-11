Furti nelle case viaggianti del Luna Park di Legnano. Il ladro ripreso dalla webcam

Legnano (Milano), 8 novembre 2023 - Ancora furti al Luna park di Legnano. I ladri sono tornati a rubare nelle case viaggianti del Luna Park di Legnano. Questa volta il malvivente è stato ripreso da una telecamera nascosta posizionata all'interno di una abitazione mobile di proprietà di un giostraio.

L'uomo, completamente travisato, è entrato in una casetta mobile per rubare diversi oggetti tra cui un giubbotto, un capellino, occhiali e scarpe lasciando altre cose costose come ad esempio un casco di marca ed altro.

Il furto è avvenuto nelle casette su ruote sistemate in via Podgora. Si tratta del secondo furto registrato dagli operatori dello spettacolo viaggiante legnanese. Ignoti si erano già introdotti qualche settimana fa nelle casette di viale Toselli per rubare biciclette e monopattini.

"Anche se non hanno rubato oggetti di valore percepiamo un po’ di insicurezza. Forse anche nella zona di via Pogdora. ci vorrebbero più controlli. Come accade per ogni cittadino derubato in casa anche noi ci sentiamo come se qualcuno avesse leso la nostra intimità" spiega il proprietario derubato.