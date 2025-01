Freddo al Maggiolini. Cucchi chiede lumi a Città Metropolitana

Dopo due giorni di proteste le temperature nelle aule dell’Istituto Maggiolini sono tornate alla normalità. Il 15 e 16 gennaio, i rappresentanti d’istituto avevano registrato temperature inferiori ai 14 gradi in diverse aule, suscitando l’intervento della dirigente scolastica Donatella Capobianco. La preside ha così segnalato la situazione a Città Metropolitana, che ha inviato un tecnico per verificare le condizioni termiche. La caldaia è stata regolata. "Le proteste, a mio avviso, stanno diventando pretestuose, ma continueremo a monitorare la situazione con attenzione", ha affermato la dirigente dell’istituto che adesso dovrà affrontare anche la questione bagni spesso inaccessibili. Intanto il sindaco o Raffaele Cucchi, ha inviato una lettera: "Ricordo che anche lo scorso anno era sorto un problema presso la cabina di trasformazione elettrica (di proprietà della Città Metropolitana) e presso la centrale termica che ha portato ad una serie di lavori per loro riparazione. Non comprendo, quindi, per quali motivi ci siano ancora problemi a garantire il rispetto della temperatura minima di legge all’interno del plesso scolastico. Nessuna scuola dovrebbe lavorare al freddo". Ch.So.