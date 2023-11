Fibra ottica: l’obiettivo è collegare 4.200 unità immobiliari

Tim attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, ha avviato a Nerviano un piano di cablaggio che, con un investimento di circa 1,9 milioni euro e in sinergia con l’amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabits. Nerviano è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del paese per sviluppare soluzioni Ftth (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Gli interventi per la realizzazione della rete sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 4.200 unità immobiliari a piano concluso. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso di scavi, questi saranno realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Ch.S.