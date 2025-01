Ex magazzino ferroviario. Lavori per la velostazione

Inizieranno domani i lavori per la realizzazione della nuova velostazione nell’ex magazzino ferroviario. Questo progetto, già incluso nei piani territoriali, come il Piano della mobilità ciclistica dell’Altomilanese del 2011, fa parte dell’iniziativa “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, promossa all’interno del “Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro”.

La struttura sarà realizzata grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito di otto anni stipulato tra l’amministrazione comunale e Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani. "In attesa delle informazioni richieste a Rfi sullo stato della stazione, in particolare sul ripristino delle porte della sala d’attesa vandalizzate, abbiamo ottenuto le ultime autorizzazioni per avviare i lavori della velostazione", ha dichiarato l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi. "Finalmente possiamo partire con questo intervento tanto atteso, soprattutto in considerazione della mancanza, da anni, di un deposito attrezzato e coperto per le biciclette. In un anno che vedrà l’implementazione della rete ciclabile e di nuove strutture per i ciclisti, la velostazione rappresenta un elemento chiave per promuovere la mobilità sostenibile. Un deposito sicuro e protetto può incentivare molti pendolari a utilizzare la bicicletta per raggiungere la stazione".

I lavori, che dovrebbero concludersi entro fine aprile, prevedono interventi di consolidamento ligneo, pulitura delle superfici, rifacimento del massetto e della pavimentazione, scavi per collegamenti elettrici, oltre alla realizzazione di pareti in lamiera forata e vetro.

La velostazione sarà situata nel porticato dell’ex magazzino ferroviario e avrà un sistema di accesso automatizzato per autorizzati, con 96 stalli per biciclette a due piani, 12 stalli a un piano, ricarica per bici elettriche e una colonnina di manutenzione. L’intervento, dal costo complessivo di circa 179.600 euro, è parzialmente finanziato con oltre 35.000 euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.