Ecco l’aula natura per studiare la biodiversità

È stata inaugurata ieri a Legnano alla Scuola Primaria Giovanni Pascoli di via Colombes, l’aula natura” di WWF e P&G Italia: nella sostanza si tratta di un ampio giardino con un piccolo stagno, bordure fiorite, siepi e ripari per piccoli animali, che darà modo a circa 200 alunni di "conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, imparare il concetto di biodiversità e diventare anche custodi di tutto questo". Il progetto “aula natura“ è stato lanciato dal Wwf nel settembre 2020, dopo il primo lockdown: a due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 29 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di oltre 5mila metri quadrati di giardini scolastici riqualificati. Attualmente sono più di 11.500 i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule. Quella di Legnano è la terza aula natura inaugurata in Lombardia.P.G.