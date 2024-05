Ecco come muoversi oggi e domenica

Variazioni alla viabilità della città in vista di Provaccia e Palio. Ogg e domenica 26 maggio, in occasione della Provaccia e del Palio, sono previste variazioni alla viabilità cittadina. Saranno interessate le zone vicino allo stadio Mari e quelle coinvolte nel percorso del Oggi dalle 18 alla mezzanotte, sarà istituito divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in via Pisacane (tra via Como e via XX Settembre), via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Sabato 25 maggio, la circolazione sarà vietata in via Pisacane (tra via Como e via Palermo). Domenica , il divieto di sosta inizierà alle 7.30 in tutte le vie coinvolte nel corteo storico, da Piazza Carroccio allo stadio Mari e nell’area di ammassamento delle contrade. Il divieto di circolazione partirà alle 9 e durerà fino alla mezzanotte in via Pisacane, via Piacenza, via Bellini, via Ferrara, via Palermo e via Puccini, nonché nelle strade dei manieri di contrada e nelle vie vicine allo stadio. Dalle 12 alle 19, saranno coinvolte tutte le strade del percorso storico, l’area di ammassamento delle contrade e le vie di accesso a queste zone. C.S.