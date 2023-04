È ancora ricoverato il bambino aggredito da un pitbull al parco

È ancora ricoverato in ospedale il bambino di 6 anni che nel pomeriggio di domenica è stato aggredito da un pitbull nel parco giochi a Induno Olona. Il cane ha provocato gravi ferite alle orecchie al piccolo, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ricomporre le lesioni. Continuano da parte dei carabinieri di Varese le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Il cane era tenuto al guinzaglio dal padrone all’interno dell’area verde, ma resta da capire la causa dell’aggressione al piccolo, che stava giocando con altri bambini. Immediato è stato l’intervento del padrone e di alcuni presenti per bloccare l’animale. I militari di Varese stanno valutando la denuncia in base alla gravità delle lesioni riscontrate, il padrone del pitbull potrebbe rispondere di lesioni colpose.