Cinque Mulini Summer Night. In città è conto alla rovescia per la corsa tra storia e natura

San Vittore Olona si prepara ad accogliere, venerdì 27 giugno, la tredicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night, un evento che con il passare degli anni si è affermato come uno dei momenti più sentiti e partecipati nel panorama delle manifestazioni sportive locali. La serata, che si svolgerà lungo l’affascinante tracciato che attraversa anche lo storico Mulino Meraviglia, rappresenta un’occasione speciale per vivere lo sport in un clima di festa, condivisione e convivialità. "È un’opportunità – spiegano gli organizzatori – per atleti, famiglie e semplici appassionati di trascorrere insieme alcune ore immersi nella natura e nella storia del nostro territorio, praticando attività fisica in modo libero e inclusivo".

Il programma della manifestazione prevede una serie di gare pensate per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, dai più piccoli agli adulti, dai corridori più allenati a chi invece desidera partecipare con uno spirito più rilassato. Si inizierà alle 20:30 con la Mini Summer Night, una breve corsa di 800 metri dedicata ai bambini dai 0 ai 12 anni, pensata come momento ludico e introduttivo alla serata. A seguire, alle 21, prenderà il via la corsa non competitiva di 5 chilometri, che si snoderà lungo il tradizionale e suggestivo percorso dei Mulini. In contemporanea si terranno anche la corsa Nordic Walking, sempre su 5 chilometri, organizzata in ricordo di Simona Ravera, e una camminata a passo libero di 2,5 chilometri, rivolta a coloro che desiderano partecipare senza l’assillo del cronometro, magari semplicemente godendosi il paesaggio e l’atmosfera.

Nel corso della serata, oltre ai riconoscimenti previsti per i vincitori delle singole gare, verranno assegnati anche premi speciali, volti a valorizzare la partecipazione e lo spirito di condivisione che caratterizzano l’intera manifestazione.

Christian Sormani