Due bus ibridi in servizio nella flotta Stie

Due nuovi bus ibridi, i primi della flotta Stie con queste caratteristiche, entrano in servizio a Legnano guardando a un futuro in cui l’attenzione per l’ambiente dovrà essere sempre più prevalente. La presentazione dei mezzi ha avuto luogo ieri in piazza san Magno di fronte al sindaco, Lorenzo Radice, e con in prima fila i rappresentanti dell’azienda che si occupa del trasporto pubblico guidati dall’ad, Pierluigi Zoncada. I due nuovi mezzi acquistati con un investimento da 600mila euro, finanziato per l’80% da regione Lombardia, sono dei Mercedes Benz Citaro hybrid con ventidue posti a sedere, 62 in piedi e un posto carrozzella, per un totale di 85 posti. il motore elettrico è inserito tra il motore a combustione interna e il cambio automatico. Funge anche da alternatore trasformando l’energia in corrente elettrica, quando l’autobus decelera in fase di frenata e di sottrazione del gas. La corrente generata è così immagazzinata come energia elettrica. Stie impiega in tutto 198 persone e opera nelle Province di Varese e Milano e Monza Brianza, percorrendo circa 4 milioni di chilometri ogni anno. A Legnano annualmente vengono percorsi 488mila chilometri (sette anni l’età media dei mezzi) per il servizio urbano: l’ultimo anno di attività ha fatto però segnare un calo del 15, 20% dei passeggeri sulle linee urbane.P.G.