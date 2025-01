Due anziane aggredite dopo la messa

Inizio anno da emergenza sicurezza in paese. Domenica, appena è calato il buio, bande di malviventi hanno preso di mira due donne sole, in episodi differenti, che stavano tornando a casa a piedi. Una di loro era da poco uscita dal santuario Santa Gianna Beretta Molla, al termine della messa vespertina. In entrambi i casi l’obiettivo dei banditi era quello di impossessarsi delle loro borse, alla ricerca di soldi. Le due donne, una di 80 anni e l’altra di 60, sono cadute a terra nel tentativo di sottrarsi allo scippo: una di loro ha rimediato anche una frattura alla spalla. In paese ieri non si parlava d’altro. "È arrivato il momento di aprire gli occhi una volta per tutte su questa amministrazione, incapace di affrontare i veri problemi del paese. Si sprecano soldi per le luminarie natalizie, mentre non si investe nella sicurezza", la denuncia in un post sui social di un gruppo di cittadini.

Immediata la risposta dell’assessore alla sicurezza Attila Bertarelli. "Ho già sentito i carabinieri e ricordo che fino a 15 giorni fa ho tenuto un corso di autodifesa femminile gratuito durato sei settimane. Con le risorse che abbiamo stiamo facendo il possibile, ma purtroppo si parla di fenomeni che hanno una portata talmente forte che le stesse forze dell’ordine non riescono a gestire". Nei festivi e nella fascia serale la sicurezza è demandata solo ai carabinieri della stazione di Magenta che hanno giurisdizione su un territorio molto vasto, formato da più comuni. Di giorno le pattuglie dei vigili (il servizio è associato con Marcallo) si vedono raramente e il senso di insicurezza tra i residenti è palese. Prima di Natale erano stati incendiati dei cestini per la raccolta dei rifiuti ed era stato danneggiato un mezzo del pronto soccorso della Croce Azzurra. Erano poi seguite tre spaccate. G.Ch.