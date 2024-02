Droga al Circolo. Presidente in cella

Arresto convalidato e ora per il presidente del Circolo Svago di San Giorgio su Legnano si sono aperte le porte del carcere: giorni fa, infatti, Luca Passaro, 47 anni, presidente del Circolo svago di via Roma a San Giorgio su Legnano, era stato arrestato alla fine delle indagini dei carabinieri di Legnano. Nel retro del Circolo di via Roma, erano stati erano trovati infatti 91 grammi

di cocaina e 15 grammi di hashish. Alla perquisizione dei militari nella sede si era arrivati dopo una soffiata. Il presidente del circolo era stato dunque arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Processato per direttissima al tribunale di Busto Arsizio, l’arresto è stato convalidato con i domiciliari: ma è emerso che l’uomo era già stato affidato in prova ai Servizi sociali per reati simili.

Da qui la detenzione

in carcere.P.G.