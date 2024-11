Dirigente scolastica al lavoro. Primo incontro col sindaco:: "Un entusiasmo contagioso"

Dopo tanti anni di reggenze, finalmente Canegrate ha il proprio dirigente scolastico titolare: è la professoressa Angelina Coppola, proveniente dal liceo "Tito Lucrezio Caro" di Sarno. Durante la sua visita di cortesia in municipio ha incontrato il sindaco Matteo Modica, l’assessore alle politiche educative Edoardo Zambon e i tecnici comunali che si adopereranno per contribuire al successo della sua dirigenza, la docente ha trasmesso il contagioso entusiasmo con cui affronta questa nuova esperienza. La dirigente ha preso ufficialmente servizio l’altroieri: "A lei un caloroso benvenuta – ha spiegato Edoardo Zambon –. A Chiara Lanzani, Simone Finotti e Maria Carelli, che in questi anni da reggenti hanno servito la nostra comunità con dedizione, il nostro grazie".

In queste ore è arrivato anche il saluto della reggente Maria Carelli: "In questi primi mesi dell’anno scolastico mi è stata attribuita la reggenza della vostra scuola ma, a partire da oggi, sono stata sollevata dall’incarico. Mi spiace molto lasciare la vostra scuola e tutti voi. Nonostante l’impegno che la direzione di due scuole così grandi comporta, ho vissuto con grande piacere la vostra conoscenza e il lavoro nel vostro Istituto. Seppur per un breve periodo, ho avuto il privilegio di lavorare con colleghi e collaboratori impegnati ed attenti e, in questa giornata, mi fa piacere ringraziare tutti coloro che mi hanno accolto con gentilezza e disponibilità, primi fra tutti i vicari. Un ringraziamento va anche agli assessori, all’amministrazione comunale ed al sindaco con i quali ho condiviso da subito la mia visione della scuola".

Ch.S.