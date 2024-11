Nuovo diretto Milano-Luino, il treno fermerà anche a Legnano. Da quando e cosa cambia

Legnano (Milano) – Un nuovo treno diretto Milano-Luino con fermata a Legnano. C’è grande soddisfazione tra i pendolari legnanesi per l’introduzione, a partire da dicembre, di un nuovo treno diretto pomeridiano sulla tratta Milano-Gallarate-Luino, che promette di migliorare sensibilmente i collegamenti per lavoratori e studenti di ritorno dal capoluogo lombardo. La novità riguarda soprattutto la stazione di Legnano, dove il nuovo treno effettuerà una fermata strategica, venendo incontro alle esigenze di chi si sposta da Milano verso nord. Secondo quanto comunicato, il nuovo collegamento diretto partirà da Milano Porta Garibaldi alle 17,05, con fermate intermedie a Rho Fiera alle 17,13 e a Legnano alle 17,26. Successivamente raggiungerà Gallarate alle 17,38, per proseguire verso le stazioni di Laveno (arrivo alle 18,24) e concludere la corsa a Luino alle 18,43.

Questo risultato, accolto con entusiasmo da pendolari e associazioni locali, segna un passo avanti nella mobilità sostenibile. Oltre a rendere il ritorno più comodo, il nuovo diretto pomeridiano consente di ridurre i tempi di percorrenza rispetto alle soluzioni attuali, migliorando l’esperienza quotidiana di chi si sposta lungo la linea ferroviaria. Un traguardo importante.

Fra le richieste del comitato pendolari c’è anche il mantenimento del regionale 5303 e corrispondenti e anche una “migliore comunicazione tra le centrali operative di Trenord e Rfi”, per migliorare l’informazione ai viaggiatori. Al gestore della rete Rfi viene chiesta attenzione agli ascensori di stazione già installati, ma in diversi casi in condizioni problematiche. “Nelle stazioni di Gallarate e Milano Porta Garibaldi i guasti si protraggono da lungo tempo, impedendo l’uso a disabili, anziani, mamme con carrozzine e persone con difficoltà motorie”.