Diagnosi all’avanguardia. Ospedali, otto milioni spesi in apparecchiature

Otto milioni di euro investiti per ammodernare il parco tecnologico e digitale degli ospedali di riferimento: è questo il totale degli interventi più recenti calcolato dall’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese e "messi a terra" attraverso risorse che, nella maggior parte dei casi, derivano dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A questi ultimi, infatti, vanno riferiti investimenti per un totale di oltre 6 milioni 900mila euro, ai quali si aggiunge un altro milione e 38mila euro finanziati direttamente dalla Regione per i lavori di installazione. Le risorse del Pnrr hanno permesso di acquistare 2 Tac a 128 strati del valore di circa 450mila euro ciascuna, una Pet/Tc da 2,2 milioni di euro, una risonanza magnetica da 911mila euro, due mammografi con tomosintesi del valore di oltre 212mila euro ciascuno e un angiografo di circa 600mila euro. Ai fondi del Pnrr si aggiungono ulteriori stanziamenti regionali per 1.067.000 euro che l’azienda ha investito per acquistare una risonanza magnetica aperta del valore di 650mila euro per l’ospedale di Abbiategrasso e una ulteriore Tac a 128 strati destinata a Magenta.

"I finanziamenti sono stati utilizzati al fine di garantire ai nostri professionisti – ha commentato il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli – strumenti e apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica, la prevenzione e per l’utilizzo diretto nei reparti e nelle sale operatorie. Tutte le apparecchiature acquistate sono già state installate e sono funzionanti. La risonanza magnetica di Abbiategrasso, invece, entrerà in funzione a primavera".

Uguale soddisfazione è stata espressa anche dal direttore amministrativo della Asst, Maria Luigia Barone: "Le nostre strutture tecniche e amministrative hanno agito con tempestività e oculatezza e, in stretta collaborazione con i responsabili dei Dipartimenti aziendali, hanno stilato una lista che ci ha consentito di rinnovare il parco tecnologico con strumenti e apparecchiature di ultima generazione".

Paolo Girotti