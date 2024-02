"Di certo allo snodo serve più polizia"

Un presidio della polizia ferroviaria in stazione a Saronno serve. Dopo la Prefettura che ha inoltrato la richiesta al Ministero arriva anche il sostegno di Regione Lombardia precisamente del presidente Attilio Fontana presente ieri al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. "Sicuramente lo snodo di Saronno ha bisogno di un’ulteriore presenza di polizia che può dare maggior sicurezza – ha dichiarato il Governatore - gli interventi che stanno per essere realizzati col progetto Fili coinvolgono tutta la linea ferroviaria da Milano a Malpensa compresa Saronno. Sarà importante avere una stazione più sicura, quindi da parte della Regione c’è l’auspicio che il Ministero possa accogliere la richiesta

del presidio Polfer". A fare il punto il sindaco Augusto Airoldi: "Il Ministero ha valutato positivamente la richiesta avanzata dal Prefetto Pasquariello, ma attende ora che il Compartimento Polfer di Milano, competente per territorio, e la Questura presentino un progetto per tale attivazione, specificando la necessità di risorse". Sostegno anche dal parlamentare Maria Chiara Gadda: "A Saronno c’è una presenza molto elevata di studenti in transito. I fenomeni di bullismo e violenza minorile vanno monitorati e risolti con la prevenzione". S.G.