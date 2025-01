Dall’Us Legnanese alle scuole alle attività commerciali. L’amministrazione coinvolge nel progetto le realtà locali

L’amministrazione comunale, sempre che il progetto riceva i fondi richiesti, non sarà sola nell’organizzazione delle attività previste: il progetto predisposto dagli uffici, infatti, prevede che numerose attività vengano realizzate in partnership con l’associazione sportiva Us Legnanese 1913 e con il coinvolgimento di altre associazioni locali, società sportive, istituti scolastici, aziende, attività commerciali, ricettive e di ristorazione del territorio. Il progetto prevede attività che saranno collocate in un arco temporale di 24 mesi e un costo complessivo pari a 148mila euro: 113mila euro, valore massimo che può essere richiesto per il progetto, sono a valere sul bando mentre l’amministrazione comunale in caso di buon esito della richiesta interverrà con altri 35mila euro. Candidature entro il prossimo 13 gennaio.P.G.