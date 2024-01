Dalla piazza alla ciclabile. Ecco i lavori a compimento

Un 2024 di lavori pubblici a Induno Olona: a stilare l’elenco delle opere che saranno avviate o portate a termine nei prossimi mesi è stato il sindaco Marco Cavallin, nel messaggio di auguri di inizio anno ai suoi compaesani. "Non mancherà chi metterà in relazione questo attivismo con le imminenti elezioni comunali... ma non è così. In questi anni si è lavorato tanto e adesso arrivano i primi risultati, molti arriveranno a beneficio di tutti dopo le elezioni. Ma l’importante è che arrivino, non chi taglia il nastro". La prima opera citata è la sistemazione della piazza Giovanni XXIII, con una nuova pavimentazione omogenea con il tratto di strada adiacente, l’eliminazione di alcuni parcheggi e la posa di panchine e arredo urbano ai lati della chiesa. Altro progetto importante è il completamento della pista ciclopedonale con un percorso suggestivo nell’ex galleria del treno. Quindi la realizzazione ail centro Rebelot di un’aula studio per ragazzi e di sale per le associazioni. Tra gli altri interventi 640mila euro di asfaltature, una rotatoria e la relativa viabilità a San Salvatore, l’allargamento dell’asilo nido e nuovi campi sportivi.Lorenzo Crespi