Da domani a scuola si va a piedi o in bici

Anche alle scuole Galilei, istituto comprensivo al quale fanno riferimento

i quartieri di Sacconago

e Borsano, a scuola si va

a piedi. È stato inaugurato l’altra mattina il Pedibus, ad accompagnare i bambini nella prima giornata dell’iniziativa

gli assessori alla Mobilità Salvatore Loschiavo, all’Educazione Daniela Cinzia Cerana e il dirigente scolastico Massimo Valentino.

Gli alunni che utilizzano

il Pedibus sono una quarantina, suddivisi su quattro linee, due percorsi sono a Sacconago diretti alla scuola Negri e due a Borsano diretti alla Rossi. A breve sarà attivato anche per i più piccoli delle scuole dell’ infanzia Speranza e Soglian. Come per il Pedibus attivato una decina di giorni fa alle scuole Manzoni, si tratta

di un avvio sperimentale, insomma una “prova su strada“ in vista del nuovo anno scolastico che vedrà la partenza ufficiale del progetto “PediBusto“.