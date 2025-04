Cultura della prevenzione, inaugurate altre tre postazioni Dae

Tre nuove postazioni pubbliche di defibrillazione a Legnano e due a Cerro Maggiore. Cresce la rete di Dae del territorio dopo le inaugurazioni dell’ultima settimana. A Legnano la prima postazione, posizionata sulla piazza Mercato in corrispondenza dell’attraversamento verso il cimitero, è frutto della donazione dei Lions grazie ai proventi raccolti durante il Lions Day 2024, mentre una seconda postazione è stata attivata all’esterno del ristorante Al Borgo Antico di via Ponzella, grazie alla sensibilità dei titolari, i fratelli Silvio e Francesco Wu.

Infine, il terzo defibrillatore è stato installato in corso Magenta all’angolo con via Ratti. I Dae di Cerro Maggiore, invece, sono stati installati in via Magellano e in via Oberdan, quest’ultimo con il contributo della famiglia di Luciano Cuoghi, cerrese scomparso lo scorso anno in conseguenza di un arresto cardiaco. All’origine di tutte le nuove postazioni c’è sempre il lavoro di 60milavitedasalvare, l’associazione che sta lavorando da anni per la diffusione della cultura dell’emergenza. P.G.