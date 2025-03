Corruzione e frode negli appalti. Due casi sospetti al vaglio. Indaga la Procura di Pavia

Ci sono anche due cantieri del Legnanese nell’inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Pavia che ha avviato un’indagine su sette persone, tra imprenditori, amministratori pubblici e dirigenti di uffici pubblici, ipotizzando reati di corruzione, falso, peculato, indebita destinazione di denaro, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato. Le perquisizioni sono scattate all’alba di martedì ed hanno interessato non solo la provincia di Pavia, ma anche quelle di Milano, Vercelli e Alessandria. Al centro dell’inchiesta c’è un imprenditore con sede ad Alessandria, che avrebbe ottenuto numerosi appalti pubblici grazie alla complicità di funzionari corrotti.

I lavori, finanziati anche con fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sarebbero stati assegnati in violazione delle norme sulla pubblica amministrazione. Durante l’operazione, gli investigatori hanno acquisito e sequestrato documenti e materiale nei domicili degli indagati, nelle sedi delle società coinvolte e negli enti pubblici interessati. In particolare ci sarebbe anche una società di Parabiago, ma non è stato rilevato dalla procura il nome. Le verifiche si concentrano sulla correttezza delle procedure di affidamento degli appalti e subappalti, sugli stati di avanzamento dei lavori e sulle relative liquidazioni e per ora, non ci sarebbero stati arresti. Nel particolare: i cantieri coinvolti si trovano a Pavia (piazza della Vittoria e viale Lungo Ticino), Giussago, Certosa di Pavia, Vidigulfo, Torrevecchia Pia, San Vittore Olona, Parabiago, Gaggiano e Borgo Vercelli. L’inchiesta è ancora in corso e potrebbero emergere ulteriori sviluppi.

Christian Sormani