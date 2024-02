Cordata in Prefettura. Uniti sul presidio Polfer alla stazione di Saronno: "È la terza in Lombardia"

Istituzioni al lavoro per portare un presidio di Polizia Ferroviaria all’interno della stazione di Saronno. Il tema è stato al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri in Prefettura a Varese. L’istituzione di un posto Polfer era stato sollecitato dal territorio già in un incontro precedente dello scorso autunno, con il prefetto Salvatore Pasquariello che aveva portato la richiesta all’attenzione del Ministero dell’Interno. Da Roma è giunta risposta, come ha spiegato ai partecipanti dell’incontro lo stesso prefetto. "Ho ricevuto una nota dalla Direzione centrale degli affari generali e politiche del personale della Polizia di Stato con la quale veniva detto che è stata presa in considerazione la mia riflessione e che ora va coinvolto il compartimento di Polizia Ferroviaria che deve poi svolgere una sua istruttoria. Dobbiamo passare alla parte tecnica della procedura". Per questo motivo il prefetto ha ritenuto di coinvolgere altri attori del territorio, oltre ai componenti fissi del comitato (forze dell’ordine, Comune di Varese e Provincia di Varese). Hanno partecipato infatti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli onorevoli Andrea Pellicini e Maria Chiara Gadda, oltre a rappresentanti della Procura di Busto, della Polizia Ferroviaria e di Ferrovie Nord. Quindi il sindaco Augusto Airoldi, che ha ricordato che Saronno è la terza stazione per traffico in regione, con più di 600 treni al giorno per circa 30mila viaggiatori che quotidianamente transitano dallo scalo. "Una delle più importanti stazioni in Lombardia - dice il primo cittadino - sarebbe davvero incredibile se dal punto di vista della sicurezza non fosse all’altezza del suo ruolo per il trasporto ferroviario e per la stessa città di Saronno. Un presidio fisso sarebbe di grande aiuto sia per i saronnesi che per chi frequenta la stazione". Anche gli altri partecipanti al tavolo hanno condiviso l’esigenza di un’ulteriore presenza delle forze di polizia nell’area. "Sarà importante avere una stazione più sicura, quindi da parte della Regione c’è il plauso per questa iniziativa e l’auspicio che il Ministero possa accogliere la richiesta", ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana.