Sta avendo successo l’iniziativa estiva proposta dalla Polisportiva Corbetta 2015 che, in accordo con il Comune, per tutto luglio offre ai cittadini la possibilità di fare ginastica in gruppo. Appuntamento al mattino dalle 9 al parco della Repubblica con una seduta più dolce, mentre il corso per i più allenati è alle 18 sui prati della Villa Ferrario. La partecipazione è limitata per garantire il distanziamento

imposto dalle norme sanitarie ma la proposta nel complesso ha riscosso un discreto interesse.