Corbetta, abuso d’ufficio e turbativa d’asta: il sindaco Marco Ballarini assolto in Corte d’Appello

Corbetta (Milano), 9 maggio 2024 - La Corte d'Appello ha confermato il pronunciamento del Tribunale ed ha assolto il sindaco Marco Ballarini dall'accusa di abuso d'ufficio e turbativa d'asta "perchè il fatto non sussiste".

Per la Procura il sindaco avrebbe manipolato il concorso pubblico per il nuovo comandante della Polizia locale bandito dal Comune a cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, determinando la mancata partecipazione di due concorrenti e fornendo così una sorta di corsia preferenziale a Lia Gaia Vismara, poi risultata vincitrice e quindi nominata comandante.

"Una meravigliosa notizia per me, per i miei cari e la mia famiglia, che arriva a lenire le sofferenze e le difficoltà che tutti noi abbiamo vissuto in questi ultimi quattro anni" ha commentato lo stesso sindaco sui suoi profili social. "È stata messa la parola fine su accuse vergognose e infondate, che hanno anche cercato di minare e aggredire violentemente l’integrità morale e umana della nostra comandante Lia Vismara, di cui non abbiamo mai dubitato per un istante. Oggi anche per lei è un’altra importante rivincita".