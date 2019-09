Corbetta (Milano), 22 settembre 2019 – "Questo è un primo esempio di farmacia integrata nel sistema sanitario, non solo un luogo dove si vendono farmaci e i prodotti da banco, una farmacia dei servizi, dove l’utente si può recare anche per prenotare le visite specialitistiche, effettuare dei controlli sanitari, dove i medici ospedalieri e specialiti inviano qui le ricette senza più obbligare l’utente ad effettuare le prescrizioni dal medico di base, che sempre più sovente, adesso non si trova nel paese di residenza". Giulio Gallera, assessore regionale alla Sanità, inaugurando ieri mattina la seconda farmacia comunale di Corbetta, la prima in Regione ad essere dotata di un farma-drive, ha anche sottolineato gli impegni del sindaco Marco Ballarini per garantire ai cittadini dei servizi di qualità in campo sanitario.

"Non è un caso se in questo Comune due anni fa abbiamo inaugurato il servizio di scelta e revoca del medico: un corbettese si può recare in Municipio e fare la sua scelta per via telematica senza dover andare a fare le corde agli sportelli all'ospedale di Magenta" - ha sottolineato l’assessore. La nuova farmacia, che sarà aperta nelle 24 ore per tutti i giorni dell’anno, garantendo il servizio notturno, è inserita in un "polo della salute", assieme a studi medici e riabilitativi (compresa una piscina per esercizi in acqua per disabili e post trauma, la sola esistente tra Milano e Novara dopo la soppressione della piscina all’ospedale di Magenta), in un'area di 3200 metri quadrati lungo l'ex statale 11.