Controlli anti-degrado della polizia Sotto la lente i parchi e la stazione

Polizia di Stato di Legnano, Reparto prevenzione crimine Lombardia e Squadra Cinofili della Questura di Milano in azione, ieri mattina, per un servizio di prevenzione e controllo del territorio mirato al contrasto del degrado e dell’immigrazione clandestina e che ha colto nel segno, con tre persone indagate per clandestinità.

Nel mirino sono finite le zone della stazione ferroviaria, l’area ex Cantoni, i parchi e le direttrici principali. Gli agenti già dalle prime luci del mattino hanno perlustrato le principali arterie della città, effettuando posti di controllo sulla Saronnese, su viale Cadorna, viale Toselli e nelle vie centrali.

Gli equipaggi in borghese, con le unità cinofile della polizia, hanno proceduto con diversi controlli nell’area della stazione di Legnano, monitorando i flussi in ingresso. Gli agenti hanno controllato diversi esercizi commerciali, un centinaio di persone e cinquanta veicoli, effettuando tre posti di controllo. Per accertamenti e per verificare la regolarità della posizione sul territorio di alcuni soggetti che si aggiravano nella zona della stazione, cinque cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici di via Gilardelli: tre di questi sono stati indagati per clandestinità e messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione della Questura di Milano per l’adozione dei provvedimenti di espulsione. Una persona è stata segnalata per uso personale di stupefacenti e durante questa attività sono stati sequestrati sedici grammi di hashish.P.G.