Comune in campo con scuole e associazioni. Nuovo riconoscimento di “Città che Legge”

Il paese di San Vittore Olona si riconferma “Città che Legge” per il triennio 2024-2026, un titolo assegnato dal Centro per il libro e la lettura, ente del Ministero della Cultura, che premia i comuni attivamente impegnati nella promozione della lettura. Il riconoscimento, ottenuto ininterrottamente dal 2017, testimonia il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dalle realtà locali per diffondere l’amore per i libri e la cultura. Negli anni, San Vittore Olona ha costruito un percorso virtuoso coinvolgendo scuole, biblioteche, associazioni e cittadini con iniziative destinate a tutte le fasce d’età. Un ruolo fondamentale è svolto dal Patto per la Lettura, un’alleanza tra istituzioni e associazioni del territorio – tra cui l’Istituto Comprensivo Carducci, L’Aereoplano, Una Casa Per Pollicino, M.C. Yoga, il Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl, il Complesso Bandistico Sanvittorese e Radio Punto – che collaborano per diffondere la passione per la lettura in modo capillare. Ch.So.