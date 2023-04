Centro sportivo, nuova illuminazione Garantirà il risparmio energetico

È stato assegnato l’incarico per il progetto della nuova illuminazione al centro sportivo Angelo Alberti" di San Giorgio su Legnano che prevede la sostituzione di tutte le parti illuminanti delle torri faro e di tutti i corpi illuminanti degli spogliatoi presenti al campo sportivo. I lavori inizieranno entro il mese di settembre e saranno finanziati interamente da risorse statali destinate specificatamente al risparmio energetico: il contributo disponibile è di 70.000 euro. Questo il commento del vicesindaco Walter Cecchin: "Con questi lavori continua il lungo percorso di investimenti per il risparmio energetico che ha portato in questi anni alla sostituzione di oltre 1.000 punti luce di illuminazione pubblica, alla sostituzione con tecnologia a Led delle luci della scuola di via Vittorio Veneto, della scuola di piazza IV Novembre, dell’edificio comunale, della palestra di via Vittorio Veneto, della palestra PalaColonne, della tensostruttura PalaBertelli e di tutte le luci interne ed esterne del cimitero. Lampadine che in questi anni, fra minori consumi, costi ridotti di manutenzioni e l’installazione di due impianti fotovoltaici da 9 kw, hanno permesso un notevole risparmio sulla spesa corrente del bilancio comunale. A piccoli passi per una San Giorgio sempre più attenta all’ambiente". Ch.S.