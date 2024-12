Centro sportivo, convenzione scaduta. Il Comune deve correre ai ripari

Assegnare in gestione il centro di via Cabrini alla Asd Concordia, anche se in via transitoria e sino al mese di giugno, per evitare ripercussioni sull’attività quotidiana della stessa società sportiva. La giunta comunale di Robecco sul Naviglio ha approvato questa settimana una delibera in merito all’uso e alla gestione del centro sportivo in questione dopo che si è appreso che la convenzione tra il Comune e la società calcistica Asd Concordia è rimasta operativa di fatto, ma è formalmente scaduta da diversi anni. Per questo ragione la giunta ha avviato la procedura per la riconsegna delle chiavi della struttura (l’impianto sportivo è di proprietà comunale) e, nel contempo, per la predisposizione di un atto di indirizzo allo scopo di assegnare l’uso e la gestione del centro sportivo in via transitoria fino al giugno 2025.

L’amministrazione comunale si è infine attivata affinché vengano regolarizzate anche le pendenze tra il Comune e la società sportiva, che ha già dato la propria adesione alla citata regolarizzazione.

"Scopo dell’amministrazione - ha dichiarato il sindaco Fortunata Barni a proposito di questa vicenda, provando anche a prendere le distanze dalle polemiche che la vicenda ha innescato nello scenario politico cittadino - è quello di risolvere un problema che abbiamo ereditato da un’altra amministrazione. Tutto sta avvenendo nella massima trasparenza, con la pubblicazione di una manifestazione di interesse per tenere la struttura in esercizio fino alla nuova gara". Anche il presidente dalla Asd Concordia, Stefano Dameno, ha voluto rassicurare gli atleti della sua società e gli appassionati che seguono le squadre di Robecco sul Naviglio: "Abbiamo intenzione di proseguire con la nostra attività – ha detto Dameno -. Per questo motivo ci muoveremo su due fronti: da un lato regolarizzeremo i sospesi con il Comune e dall’altro parteciperemo alla manifestazione d’interesse per continuare a gestire il centro sportivo, portando così a termine la stagione agonistica".P.G.