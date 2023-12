Centri ricreativi nei giorni di vacanza

Restiamo Insieme è il titolo del Bando della Regione che si è aggiudicato il Comune di Abbiategrasso con il progetto “Sport arte e inclusione“. Oltre al Comune, ente capofila, sono coinvolti le cooperative Nuova Seeco e Lule e Ssd Edes. Il finanziamento ammonta a 65.000 euro a cui vanno sommati 16.250 euro di cofinanziamento, per un ammontare di 81.250.

L’obiettivo generale del progetto “Lo sai!“, partito a luglio e che durerà fino al 29 febbraio, è rivolto a interventi finalizzati ad accrescere le opportunità di promozione della socialità ed aggregazione e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori dai 3 ai 14 anni, con una particolare attenzione all’inclusione di adolescenti e preadolescenti con disabilità eo fragilità. Alcune delle azioni del progetto sono già state concluse nell’ambito delle attività ricreative estive realizzate da Nuova Seeco. In ambito sportivo si stanno svolgendo da settembre percorsi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per l’avviamento al gioco e alla competizione motoria favorendo l’inclusione di bambini con disabilità anche con una preparazione alla Settimana dello Sport inclusivo, con il personale della società sportiva Edes.

Nelle prossime settimane prenderanno il via le attività in ambito culturale e ricreativo. Nelle vacanze di Natale è prevista la realizzazione di un centro ricreativo invernale per bambini dai 6 ai 14 anni, nel Castello, gestito dalla cooperativa Nuova Seeco, dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. In ambito culturale, ci saranno progetti finalizzati alla conoscenza del Castello Visconteo.

C.S.