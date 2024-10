Cena e festa in musica per Halloween

Torna l’Happy Halloween Party: il 31 ottobre si festeggia tra “dolcetto o scherzetto“ una serata di giochi e spettacoli. L’associazione di volontariato Con.Voi invita tutti a partecipare alla quarta edizione dell’"Happy Halloween Party". L’evento inizierà alle 15 con il tradizionale "Dolcetto o Scherzetto" per le vie del paese, con protagonisti i più piccoli travestiti da mostri, maghetti e streghette a caccia di dolci in compagnia di amici e familiari. Alle 19 la festa si sposta al Palavilla di via Kolbe con una serata in musica e la cena, alle 21 gran finale con lo spettacolo delle ballerine della Dance Academy. C.S.