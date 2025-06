Catena Tigros. Ottantunesimo punto vendita

Un nuovo supermercato Tigros ha aperto i battenti ieri mattina a Villa Cortese in via dell’Industria 31. Si tratta di un nuovo punto vendita della nota catena varesina, l’81° della rete. Il supermercato si inserisce nel percorso di crescita dell’azienda, che punta su ambienti curati, accoglienti e su un’offerta moderna in linea con le esigenze dei consumatori.

Nato sulle ceneri di un negozio di abiti da sposa, il nuovo punto vendita offre oltre 3.000 prodotti con prezzi competitivi su tanti articoli, come frutta e verdura a 1 euro. Ieri mattina fin dalle 9 il punto vendita è stato preso d’assalto con parcheggi pieni e lunghe code in entrata. Non mancano carni italiane di filiera, pesce fresco selezionato dai migliori mercati ittici, più di 100 tipi di formaggi, 50 varietà di salumi Dop e Igp, piatti pronti artigianali, pasta fresca e una selezione mensile di prodotti stagionali e ricette esclusive. Per celebrare l’apertura, Tigros ha previsto il volantino "Follie d’Apertura", valido fino al 30 giugno, con sconti fino al 50%. Il volantino è consultabile sul sito ufficiale della catena.Ch.S.