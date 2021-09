Castano Primo (Milano), 3 settembre 2021 - “Un risultato importante ottenuto con la fatica e con il lavoro di tutti. Strutture idonee, associazioni sportive davvero al top, la passione dell’Assessore e di tutti i Castanesi che sanno sempre raggiungere grandi risultati con impegno e capacità. Naturalmente non finisce qui , ora si va a Roma per prendere la nostra bandiera e quindi a Bruxelles dove proveremo ancora una volta a portare la nostra passione, le nostre competenze ed il nostro lavoro. Questo è davvero un bel momento e deve essere motivo d’orgoglio per tutti.” Così il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pigniatiello, festeggia il riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2023.

“Ci congratuliamo per questo riconoscimento, poiché la vostra città è un ottimo esempio di sport aperto a tutti, come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto, che sono gli obiettivi principali di ACES Europe – si legge nel messaggio inviato al Sindaco da Gian Francesco Lupattelli, Presidente di ACES Europe – Avete anche sviluppato politiche sportive esemplari, dotate di belle strutture, programmi e attività.”