Caos alla Trinnanzi. L’accordo non c’è: sciopero permanente dei quindici lavoratori

Malgrado gli incontri con la proprietà non esiste alcun margine di trattativa, così che ieri la Filcams Cgil Ticino Olona ha dichiarato lo sciopero permanente dei dipendenti del settore magazzino/logistica della Giuseppe Tirinnanzi Spa di Legnano e, per questa mattina, un presidio in piazza Tirinnanzi: è questo l’ultimo sviluppo di una vicenda che ha avuto il suo primo atto lo scorso 3 giugno, quando i 15 dipendenti del magazzino della Tirinnanzi spa sono stati informati di un loro imminente trasferimento (a partire dal prossimo 15 giugno) presso un magazzino sito a Telgate, nel Bergamasco, a seguito di quella che l’azienda ha presentato come una cessione di ramo d’azienda.

Un’opzione giudicata da subito impossibile da tradurre in pratica per i dipendenti. Dopo un primo incontro tra azienda e sindacati, il 7 giugno, erano state richieste soluzioni alternative alla cessione del ramo d’azienda: "La Tirinnanzi Spa ha però ribadito la volontà di proseguire nella discutibile operazione societaria - spiegano i vertici di Filcams Cgil Ticino Olona - motivandola con l’inidoneità degli attuali spazi dello stabilimento Legnanese adibiti ad uso magazzino e proponendo un incentivo all’esodo pari a tre mensilità lorde e un servizio di "outplacement" di 12 mesi per coloro che non fossero interessati a subire il suddetto trasferimento a più di 85 km di distanza".

Offerta che i sindacati ritengono "lesiva della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori che per anni hanno contribuito al benessere dell’azienda che a tutt’oggi risulta essere in "salute", con un bilancio in attivo e forti prospettive di crescita". Più della metà dei 15 dipendenti interessati da questa situazione ha un’anzianità di servizio di oltre 30 anni e tra questi ci sono lavoratori e lavoratrici monoreddito con familiari a carico ed altri che si vedrebbero negato l’accesso a pensione. Lunedì il confronto è proseguito, ma nulla è cambiato lasciando sul tavolo la sola "soluzione Telgate" e per questo la Filcams Cgil Ticino Olona ha dichiarato lo sciopero permanente: "Saremo al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici e delle famiglie coinvolte mettendo in campo ogni azione di lotta al fine di tutelare i loro posti di lavoro e la loro dignità".