Continuano a calare i contagi ad Abbiategrasso. Nella giornata di ieri il numero dei positivi in città è sceso a 82, non si raggiungeva questa soglia dallo scorso 4 marzo. Rimangono fermi a quota 90 i decessi. Nel frattempo stanno continuando a ritmo serrato le vaccinazioni nell’hub fieristico di via Ticino, che è diventato fin da subito un punto di riferimento per tutto il territorio nella campagna vaccinale. Tra sabato e domenica sono state circa duemila le persone vaccinate con il supporto del personale dell’Asst Ovest Milanese e dei molti volontari coordinati dalla Protezione Civile. Insomma, si continua a marciare verso la soglia delle 2.700 somministrazioni giornaliere di cui aveva parlato Regione Lombardia nelle scorse settimane. Numeri che potrebbero essere raggiunti più avanti. Ad oggi, nella Città del Leone, sono state vaccinate con la prima dose 7.880 persone, mentre 3.445 hanno ricevuto anche la seconda. Coperto il 28% della popolazione target. Ma allarghiamo lo sguardo all’intero territorio. Per quanto riguarda la città di Legnano le prime dose hanno toccato quota 14.684 (6.058 le seconde dosi), numeri che indicano una copertura della popolazione target pari al 27,96%. A Magenta le prime dosi viaggiano a 6.198 (sono 2.688 le seconde), pari al 29.41% del totale. Infine, tra gli altri grandi Comuni della zona citiamo anche Castano Primo, con 2.371 prime dosi e 991 seconde dosi: è stato interessato così il 25,45% della popolazione che dovrebbe ricevere il vaccino. Mentre a Corbetta le prime dosi sono 4.185 e le seconde 1.542. La popolazione toccata corrisponde al 26,59 del target. Fra.Pel. © Riproduzione riservata