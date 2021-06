Canegrate (Milano) 4 giugno 2021 - Altro furto di statue bronzee in un cimitero di zona. Questa volta è toccato al camposanto di Canegrate essere profanato dai ladri che si sono portati via di tutto, comprese alcune grandi statue di bronzo, lasciandone una proprio in mezzo ai vialetti del cimitero stesso, fosse perchè troppo pesante per poterla caricare sul furgone utilizzato per il furto. Si tratta probabilmente di una banda che da mesi sta colpendo diversi cimiteri dell'alto milanese, prendendo di mira statue e suppellettili di metallo prezioso.

"Siamo sconcertati per quanto accaduto. Pur non essendo purtroppo la prima volta che accade, anche in zona, si rimane sempre basiti dinanzi a questi accadimenti. Non vi è nessuna forma di rispetto del dolore e di un luogo come il cimitero così importante a livello di affetti. Massimo lavoro e massima collaborazione della nostra polizia locale" ha spiegato il vicesindaco Matteo Modica. Adesso è proprio la locale ha visualizzare i video dei varchi di accesso in paese per verificare quando siano passati i ladri ed eventualmente risalire alla targa del veicolo utilizzato per scappare con la refurtiva.