Busto Garolfo saluta don Colombo

Domenica la comunità di Busto Garolfo saluterà don Ambrogio Colombo che dopo 14 anni di servizio nella parrocchia andrà in pensione. Prima di arrivare a Busto "piccolo", Don Ambrogio ha servito per 20 anni a Lissone e 17 a Robecco sul Naviglio. "È un momento di grande emozione per tutti noi, e sento personalmente il dovere di esprimere un sincero e profondo ringraziamento per tutto ciò che ha fatto in questi anni - ha spiegato il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi -. Ho avuto il privilegio di collaborare strettamente con Don Ambrogio su molte iniziative che hanno arricchito la nostra comunità. Una persona mite, sempre pronta al dialogo e al confronto, con cui è stato possibile realizzare progetti concreti e di grande valore. Don Ambrogio ha sempre chiesto aiuto solo quando era davvero necessario: ogni volta che è venuto in banca per chiedere un contributo o un sostegno, lo ha fatto perché c’era un vero bisogno, e perché ne valeva la pena. Insieme abbiamo portato a termine iniziative importanti, come il microcredito e gli interventi di solidarietà per l’avviamento al lavoro". Di recente, un esempio tangibile del suo impegno è stato l’organizzazione del corso per Asa (Ausiliari Socio Assistenziali), reso possibile grazie a una sinergia tra pubblico e privato qui a Busto Garolfo.

Il prossimo 22 settembre verrà festeggiato l’ingresso di don Giovanni come nuovo parroco.

Christian Sormani