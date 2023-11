Blackout a Canegrate, ma questa volta è programmato: a che ora mancherà la corrente elettrica e in quale zona

Canegrate (Milano), 8 novembre 2023 - Blackout continui ed improvvisi ormai da una decina di giorni nella zona di via Redipuglia a Canegrate. Così l'amministrazione comunale del sindaco Matteo Modica ha chiesto un intervento risolutore a E-Distribuzione. Questa sera dalle ore 23 e per circa un'ora verrà interrotta l'erogazione di energia elettrica alle utenze dell'area compresa attorno alla cabina elettrica di via Redipuglia.

Interventi questi necessari a seguito dei guasti avvenuti nei giorni scorsi in diverse vie del territorio comunale che hanno esasperato i cittadini, specie quelli di via Torino dove il guasto si è presentato più volte durante le giornate trascorse. Nel merito E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione ha tenuto a precisare che i disservizi che hanno coinvolto Canegrate negli ultimi giorni non sono dovuti ad infiltrazioni di acqua piovana in una cabina elettrica, ma ad un guasto provocato da una ditta terza che sta effettuando lavori sul posto (non per conto di E-Distribuzione). L’impresa ha, infatti, danneggiato gli impianti della società durante lavori di scavo e attualmente E-Distribuzione è in cerca dei punti in cui i cavi elettrici sono stati deteriorati per poi procedere alla riparazione o sostituzione degli stessi.

"La società si scusa per i disagi e confida nella rapida risoluzione del problema, aggiornando prontamente l’amministrazione sugli sviluppi dei lavori di ripristino. Si ricorda che le segnalazioni di guasti e mancanza di corrente devono essere segnalati esclusivamente al n. verde 803.500 della società E-Distribuzione, tenendo a portata di mano il n. di POD presente sulla fattura" ha precisato l'azienda.