Bilancio, "fondi per Notte bianca e dialetto"

Lo scorso 30 novembre era stato presentato in consiglio comunale a Varese il bilancio di previsione 202426, che ammonta a 85 milioni di spesa corrente. Il documento finanziario di Palazzo Estense tornerà prima di Natale all’esame dell’assemblea civica per l’approvazione, sede in cui saranno presentati una serie di emendamenti e ordini del giorno. Il vicecapogruppo leghista Stefano Angei, che un anno fa era stato il consigliere più prolifico con una novantina di emendamenti depositati, ha annunciato i temi delle sue proposte, a partire dalla richiesta di contributi a favore delle attività storiche varesine. Angei chiederà anche al Comune di organizzare la Notte bianca, evento che Varese ha già ospitato in passato, e di riaprire la Torre Civica. Quindi una proposta di impegno a tutela del dialetto e la richiesta di stanziamento fondi per la squadra anti-degrado e la Protezione civile. In tema di trasporto pubblico locale, Angei propone la gratuità per i minori di 25 anni e una mobilità inclusiva con fermate degli autobus con avvisi sonori e orari scritti anche in braille. Angei chiederà che si svolgano azioni di contrasto ai venditori abusivi e questuanti molesti, quindi la manutenzione straordinaria dei Giardini Estensi con l’installazione di nuova illuminazione e la realizzazione di un cimitero per gli animali da compagnia.L.C.