Biglietti, tribune da “tutto esaurito”. Ancora posti per il prato

Stadio Mari verso il tutto esaurito per il Palio di domenica. Tutti i biglietti della tribuna coperta sono esauriti. Biglietti "sold-out" anche nella tribuna distinti lato via Piacenza mentre resta ancora una disponibilità limitata per i distinti via Puccini e su via Palermo. Biglietti invece ancora disponibili per il prato. Circa 800 posti sono stati tagliati per motivi di sicurezza. Tolti quelli del parterre vista la loro vicinanza dalla pista e soprattutto dalla mossa. I posti a disposizione per il pubblico dovrebbero essere poco più di 8.000.

La vendita dei biglietti verrà effettuata fino a domani negli uffici della Fondazione, Vicolo delle Contrade 11 a Legnano (all’interno del Cortile del Cinema Ratti, ingresso da Corso Magenta 13). I biglietti del prato, eventualmente avanzati, saranno disponibili alla biglietteria dello stadio anche il giorno della manifestazione dalle 10. Per le tariffe prato l’intero costa 10 euro e il ridotto 5 euro (per bambini dai 6 ai 12 anni). I bambini sotto i 6 anni non pagano. Le persone diversamente abili provviste di tesserino potranno accedere gratuitamente previa prenotazione telefonica entro oggi chiamando lo 0331.1693887 dalle 9 alle 12 con ingresso dedicato in via Palermo. Diversa modalità per la Provaccia. I biglietti sono disponibili a 20 euro e ridotto (dai 6 anni ai 14 anni) 10 euro per la tribuna coperta. Tribuna distinti e prato intero 10 euro e ridotto (dai 6 anni ai 14 anni) 5 euro. Ingresso gratuito fino ai 5 anni. In vendita da Caffè Vicentini via Montebello, Cartoleria Ginetto via Ciro Menotti, Edicola Canavesi Piazza Monte Grappa, Agenzia Allianz Legnano 1, Maramao Cafè vicolo Corridoni, Cartoleria Lia via Resegone, Galleria del Libro e nei manieri delle contrade, alla Fondazione Palio e al Castello di Legnano – Collegio dei Capitani. Ch.S.