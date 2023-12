Baby ladre bloccate dalla polizia: si cerca una comunità ospitante

Sono due bambine di 10 e 12 anni, eppure abituate a entrare negli appartamenti per ripulirli. Sono due nomadi, che pochi giorni fa erano state intercettate dalla polizia, mentre tentavano di penetrare in un condominio per commettere l’ennesimo furto, forti del fatto di non essere imputabili.

L’altra sera una pattuglia è stata nuovamente impegnata per loro in un bar nella zona del Palazzo di Giustizia. Alla richiesta di fornire i nomi, le due bambine si sono rifiutate. Così sono state accompagnate in Commissariato e perquisite. Avevano addosso un cacciavite a pinza, una collana, un anello, un paio di orecchini, due braccialetti, tre orologi, tre medaglie commemorative dell’Associazione commercianti di Varese e banconote. Tutto materiale frutto di furti commessi poco prima. Il commissariato ha divulgato le foto degli oggetti affinché i legittimi proprietari possano chiederne la restituzione. Le due bambine sono state segnalate alla Procura per i minorenni e si trovano in commissariato in attesa di individuare una comunità che possa ospitarle. G.M.