Auto va a fuoco nel box di una villetta

Prende improvvisamente fuoco mentre è parcheggiata nel box di una villetta. Paura a Rescaldina per una vettura in fiamme che era parcheggiata nel box di una casa privata di via Diaz. Un incendio in piena regola che ha completamente distrutto la vettura nonostante l’intervento dei vigili del fuoco di Legnano, dei carabinieri e dell’ambulanza della croce rossa. I pompieri hanno spento le fiamme e fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. Non si sono registrati né feriti né intossicati. Un incendio che sembrerebbe accidentale, anche se non si riesce a capire da dove sia partito. Un rogo che non c’entra comunque con quanto accaduto nei giorni scorsi a Legnano, quanto alcuni incendi dolosi hanno colpito auto parcheggiate in strada generando il sospetto di un piromane che gira indisturbato nel legnanese. Giovedì 22 febbraio i residenti nel quartiere di Mazzafame di Legnano erano stati svegliati da fumo e fiamme da via delle Betulle all’ altezza della ditta di Bicego. Auto che a distanza di settimane rimangono incredibilmente parcheggiate lungo la strada come denunciano diversi residenti: "Sono passate due settimane da quella notte – dicono – e nessuno si è degnato di venire qui a rimuovere i rottami sparsi ancora un po’ ovunque sul catrame bruciato. Sono pericolose per chi passa in quella strada".

Ch.S.