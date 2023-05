Assegnato alla Fondazione Palio il premio Rosa Camuna per le tradizioni storiche

Legnano (Milano), 25 maggio 2023 C’è anche la Fondazione Palio, che quest’anno gestirà per la seconda volta l’organizzazione della più nota manifestazione cittadina, tra i premiati con la Rosa Camuna di Regione Lombardia. Il tradizionale riconoscimento viene conferito in occasione della “Festa della Lombardia”, che si celebra il 29 maggio, ed è destinato - su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale - alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico La notizia ufficiale del premio è arrivata nella giornata di oggi ed è stata accolta con entusiasmo dalla stessa Fondazione, presieduta da Maria Pia Garavaglia: “Nella giornata odierna, Fondazione Palio ha ricevuto notizia ufficiale del conferimento della Rosa Camuna, “premio speciale Tradizioni Storiche”, da parte di Regione Lombardia. La più alta onorificenza civile su designazione del Governatore Attilio Fontana – è la nota dei portavoce della Fondazione -. La Fondazione non può che esprimere massima soddisfazione per un così alto riconoscimento e lo condivide in toto con il mondo del Palio: dai Magistrati a tutte le Contrade. Uno sforzo collettivo che ha dato vita ad una delle Rievocazioni Storiche più rilevanti del panorama nazionale. La presidente Garavaglia esprime un ringraziamento sentito all’Istituzione regionale e a quanti hanno contribuito a questo importante risultato. Una nota di sincero ringraziamento a Jody Testa, da sempre in prima linea nella promozione della manifestazione legnanese". La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 maggio alle 18.30 all'auditorium "Testori" di Palazzo Lombardia.