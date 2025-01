Asilo di via Cavour, i bimbi rientreranno nel 2026

LEGNANO (Milano)Non si tratta di un ritardo dovuto al prolungarsi dei lavori ma di certo c’è che, rispetto alle previsioni, il ritorno nella sede di via Cavour della scuola dell’infanzia, “sfrattata” all’inizio del 2024, è ritardato di parecchi mesi. In occasione della riunione organizzata nel fine settimana allo Spazio Incontro Il Giardino dall’amministrazione comunale (presenti il sindaco Lorenzo Radice, l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi) con i genitori dei bambini che frequentano l’asilo nella primaria Carducci, è stato questo il tema principale affrontato nella discussione. L’intervento oggetto dell’incontro e che prolunga l’inagibilità della sede di via Cavour è infatti quello finanziato con un milione di euro del Bando Recap - Europa Verde di Regione Lombardia e costituisce il terzo lotto di lavori per completare la riqualificazione e l’efficientamento energetico in corso sulla scuola dell’infanzia. Ormai da un anno, infatti, le classi della scuola dell’infanzia sono state trasferite nell‘edificio scolastico di via XX Settembre, normalmente sede delle scuole elementari Carducci, per consentire lo svolgimento dei lavori dei primi due lotti dell’edificio, interventi finanziati da risorse Pnrr che termineranno, come previsto, entro marzo e che consistono nella ristrutturazione totale dell’ala esposta a sud dell’edificio.

"I lavori da due milioni di euro in corso sulla scuola di via Cavour non avrebbero riguardato tutto l’edificio - ha spiegato il sindaco Radice -, e per questo, alla fine del 2023, quindi alla vigilia dell’inizio degli interventi dei primi due lotti, il Comune ha partecipato a un bando di Regione Lombardia, "Recap Europa Verde", per completare l’efficientamento energetico dello stabile. L’esito di questo bando è stato ufficializzato solo a metà ottobre 2024 e nelle prossime settimane sarà lanciata la gara per i lavori". I lavori sono incompatibili con la presenza dei bambini e comporteranno la permanenza delle classi della scuola dell’infanzia per tutto il 2025 nella Carducci e l’ingresso nell’edificio di via Cavour, orientativamente, all’inizio del 2026.

Paolo Girotti