Vessavano le madri per avere soldi per la droga: due arrestati

Robecchetto con Induno (Milano) – Due arresti per maltrattamenti in famiglia, per due situazioni sostanzialmente simili a Robecchetto con Induno e Cerro Maggiore: in entrambi i casi è stata la necessità di acquistare sostanze stupefacenti a generare gli episodi di violenza.

Nel primo caso è stato un 39enne di Robecchetto, tossicodipendente, a subire l’ordinanza di custodia cautelare che gli ha aperto le porte del carcere. Già pochi giorni fa l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato, arresto convalidato, per violenze in famiglia e poi rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento all’abitazione di Robecchetto che condivide con la madre. Il provvedimento, però, non ha sortito alcun effetto perché l’uomo lo stesso giorno, il 3 maggio, è subito tornato a tormentare la madre chiedendo denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Nuovamente arrestato, questa volta è finito in carcere.

Ha più o meno le stesse caratteristiche anche la vicenda che, a Cerro Maggiore, ha come protagonisti un uomo di 35 anni e la madre, classe 1966. L’uomo il 3 maggio ha aggredito la madre che non ha potuto fare altro che chiamare i Carabinieri: arrivati sul posto i militari hanno valutato la situazione e hanno accertato che la donna, vittima della continue violenze e richieste di denaro, era costretta a vivere nella paura del figlio tossicodipendente ormai da parecchio tempo. Il 35enne è stato dunque arrestato per violenze in famiglia.