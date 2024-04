Aperitivo benefico. Fondi al Progetto anti-Alzheimer

L’appuntamento è per domani, giovedì 18 aprile, con un compleanno speciale, il primo anno in città del progetto Alzheimer Cafè Accorsi, che offre percorsi di sostegno gratuiti a pazienti affetti da demenza e ai loro familiari. Domani alle 19.30 il Taste di via Daniele Crespi ospiterà "A Taste of art", un aperitivo benefico il cui ricavato sarà destinato al progetto, che è patrocinato dall’ amministrazione comunale. Sarà una serata all’insegna della buona musica e all’arte grazie ad artisti locali che esporranno le loro creazioni. L’età media della popolazione è sempre più alta (a Busto Arsizio gli over 65 sono 22.000), ma sono in aumento anche le malattie neurodegenerative che affliggono gli anziani, con grandi ripercussioni sulla vita delle famiglie e dei caregiver. Ecco perché è fondamentale poter contare su una rete di supporto sia per la persona affetta da demenza (in provincia sono quasi 18.000) sia soprattutto per coloro che se ne prendono cura. E per questo è importante il progetto Alzheimer Cafè Accorsi che, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha offerto a partire dal mese di marzo una serie di iniziative gratuite per i caregiver utili ad alleggerire la fatica che si trovano a dover affrontare nel quotidiano. Sono appuntamenti settimanali presso Casa di Corte Nuova della Repubblica 44, su vari temi, dalle terapie non farmacologiche (musicoterapia e arteterapia) al sostegno psicologico, agli aspetti amministrativi che riguardano certe situazioni fino a un percorso di yoga e meditazione per imparare a gestire l’ansia, che continuano anche questo mese. Domani l’aperitivo benefico a sostegno del progetto.

R.F.