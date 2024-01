Legnano, il figlio litiga con un coetaneo: arriva il padre e picchia i carabinieri

Legnano (Milano), 26 gennaio 2024 - Carabinieri in azione a Legnano nella zona di via Verdi, nei pressi del locale "Mode". La scorsa notte i militari della radiomobile di Legnano hanno arrestato un 45enne, noto pregiudicato residente a Busto Garolfo, che davanti ad un locale di Legnano ha aggredito la pattuglia intervenuta insieme a una volante della polizia, dopo una lite scoppiata fra giovani per futili motivi davanti a un locale. I militari, nel tentativo di portare la calma, sono stati aggrediti dall'uomo che è stato immediatamente immobilizzato e posto in sicurezza. L'uomo è risultato essere il padre di uno dei due litiganti ed è stato giudicato per direttissima al tribunale di Busto Arsizio.