Addio a Giacomo Peri, storico presidente della Protezione Civile

Lutto cittadino per la scomparsa di Giacomo Peri. La comunità di Villa Cortese piange la perdita di una figura di riferimento e dello storico presidente della Protezione Civile locale. In servizio dal 2003, Peri era noto per il suo instancabile spirito di servizio e per la passione che dedicava sia alla comunità sia alla sua squadra del cuore, l’Inter, come testimoniato anche sulla sua pagina Facebook. Il funerale si terrà oggi alle 16 presso la Chiesa di Villa Cortese, preceduto dal santo rosario alle 15.30. La notizia ha suscitato profonda commozione nel paese. Il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno espresso cordoglio con una nota ufficiale: "Il più profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Peri. Un forte abbraccio alla moglie, ai familiari e agli amici. Grazie di tutto, Giacomo".

Anche Giuliano Prandoni, presidente della Protezione Civile di Legnano, ha voluto ricordare Peri con parole di stima: "Esprimo profondo cordoglio e sincere condoglianze per la perdita del caro presidente Peri, una figura storica ed importante, al servizio della comunità villacortesina e del territorio dell’Alto Milanese". La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore, rendendo omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al bene comune.

Ch.So.