Albairate (Milano), 2 settembre 2019 - Aggrediscono con machete e bastoni un connazionale, tanto da ridurlo in fin di vita in ospedale, e poi tentano la fuga ma vengono braccati e bloccati dai carabinieri nelle campagne dell’Abbiatense. L’aggressione, brutale, è avvenuta a Trecate, nel Novarese ma a due passi dal confine con la Lombardia, all’una della notte scorsa. A essere accoltellato a colpi di machete, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, un ragazzo di origini sudamericane.



Gli autori dell’agressione, subito dopo il ferimento del connazionale si sono allontanati a bordo di una vettura in direzione Milano. I carabinieri si sono quindi messi sulle tracce del gruppetto, fino ad individuarli e a fermarli nelle campagne di Albairate: tutti salvadoregni, erano infatti stati scaricati dal conducente dell’autovettura. I tre, tutti giovani, C.M.R.A. nato nel 1990, J.V.C.L. classe 1988 e A.V.J.V. nato nel 1997 si stavano probabilmente dando alla fuga, ma i carabinieri li hano bloccati. L’autorità giudiziaria di Pavia ha immediatamente disposto il fermo e l’arresto in carcere. Il giovane connazionale 32enne versa invece in gravi condizioni e in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La sue condizioni restano critiche.

