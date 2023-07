Abbiategrasso, controlli antidroga nelle zone più sensibili: quattro ragazzini sorpresi con hashish

Abbiategrasso (Milano), 5 luglio 2023 – Zone calde di Abbiategrasso monitorate con assiduità dalla Polizia locale che, negli ultimi giorni, ha svolto servizi mirati in collaborazione con il nucleo cinofili di Milano. Le aree passate al setaccio sono quelle del parco della Fossa, la stazione e viale Mazzini.

Proprio in viale Mazzini un uomo è stato segnalato come assuntore. Ma l’intervento più importante è stato portato a termine l’altro giorno, come ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi. Sempre nella cosiddette aree sensibili sono stati sorpresi e identificati quattro ragazzini con dei quantitativi di hashish. Uno di loro è stato deferito, gli altri tre sottoposti alle relative sanzioni.

“Nel complesso – sottolinea l’assessore Bonomi – sono stati sequestrati 70 grammi di hashish. Insieme alla Polizia locale e al nucleo cinofili di Milano stiamo lavorando con i giovani per prevenire il ripetersi di reati connessi all’uso di stupefacenti. Abbiamo già tenuto due incontri, uno con il commissario capo Marco Luciani che ha spiegato ai ragazzi a quali conseguenze vanno incontro, dal punto di vista legale, se vengono scoperti con la droga. Un secondo incontro ha previsto la dimostrazione pratica con i cani anti droga in azione”.