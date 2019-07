Abbiategrasso (Milano) - La Regione dice un primo "sì" alla riqualificazione della Baggio (Sp114). E una mano alla realizzazione del progetto potrebbero darla... le Olimpiadi di Milano e Cortina. Ieri il consiglio ha approvato un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, firmato dal consigliere Massimo De Rosa, nel quale si invitava la giunta regionale a inserire "la riqualificazione e la messa in sicurezza della Sp114 fra gli interventi necessari in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, o di passare l’infrastruttura sotto gestione Anas", così che l’ente possa procedere. Gli interventi che dovrebbero finire nel progetto sono quelli attesi dai cittadini da anni: l’eliminazione dei semafori e l’allargamento delle carreggiate.

"Non ha nulla a che vedere con la Vigevano-Malpensa – ha precisato De Rosa –. Ma dopo che da quel progetto è stata stralciata la tratta verso Milano i cittadini aspettano risposte concrete. Anzi, se ora realizzeranno davvero la superstrada, un intervento come questo è fondamentale per rimediare all’imbuto che si creerebbe ad Albairate". De Rosa ha confermato che esiste già un ok di massima del Ministero e lo stesso vale per Città Metropolitana. "Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti. Regione ha ascoltato la nostra richiesta e si è impegnata a mettere fra le proprie priorità la soluzione di un problema che affligge i pendolari del Pavese e del Magentino-Abbiatense ormai da quasi vent’anni. Un intervento di riqualifica puntuale permetterebbe infatti di risolvere gran parte delle problematiche legate alla viabilità nella zona".

La chiave di volta per accedere rapidamente ai finanziamenti e iniziare i lavori il prima possibile (al momento non esistono tempistiche certe) potrebbero essere le prossime Olimpiadi invernali. "L’urgenza è inserire questi interventi nel “pacchetto olimpiadi” – puntualizza De Rosa –. Ora speriamo di poter lavorare in un clima di collaborazione con i consiglieri della Lega e l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti Terzi, per inserire al più presto la concreta riqualificazione nella lista delle priorità della Lombardia".